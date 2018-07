Recensione HTC U12 Plus | tutto al top ma i tasti a pressione son da dimenticare

Recensione HTC U12 Plus : tutto al top ma i tasti virtuali son da dimenticare : Abbiamo provato HTC U12 Plus, lo smartphone senza tasti e...non è andata benissimo. Peccato perché, tasti a parte, lo smartphone è praticamente perfetto. tutto nella nostra Recensione. L'articolo Recensione HTC U12 Plus: tutto al top ma i tasti virtuali son da dimenticare proviene da tuttoAndroid.