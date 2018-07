Real mostra nuove maglie | manca CR7

John Bock e i suoi universi surReali in mostra alla Fondazione Prada : Il piano terra del Podium diventerà un mondo surreale , un teatro dell'assurdo in cui umorismo nero, filosofia, economia, musica, moda e frammenti di vita quotidiana si intersercano. Le performance ...

La vita di Padre Pio raccontata in una mostra a MonReale : La vita di Padre Pio raccontata in una mostra unica nel suo genere arriva in anteprima assoluta a Monreale. Una

BioWare ci mostra come sono state Realizzate nella Realtà le armature Javelin di Anthem : Uno degli elementi più caratteristici del prossimo attesissimo gioco di BioWare, Anthem, è l'armatura Javelin che indosserà il nostro personaggio nel corso dell'avventura.come segnala Dualshockers, le tute in questione sono state mostrate all'evento EA Play poco prima dell'E3 2018 e, in questa occasione, EA ha portato con sé le armature costruite dagli Henchmen Studios di Toronto.Oggi, lo sviluppatore ha pubblicato un video che mostra come sono ...

Slowear - la mostra con Wired dedicata alla Realtà aumentata : 32 artisti, 32 tavole illustrate, 32 brevi avventure sospese fra mondo fisico e virtuale. E al centro di tutto l’esperienza, quella della “Augmented Reality”, un sogno futuristico che è già realtà grazie alla tecnologia digitale. Aggiungendo informazioni multimediali a ciò che percepiamo normalmente, la Augmented Reality estende la gamma delle nostre sensazioni, utilizzando come filtro un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone. Ecco ...

Napoli - a Palazzo Reale arriva la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il Gattopardo : Dall'8 giugno al 10 luglio nel Salone D'Ercole al Palazzo Reale di Napoli in arrivo la mostra su Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de "Il Gattopardo". Manoscritti, oggetti personali, fotografie e libri della sua biblioteca personale offrono una visione inedita dello scrittore siciliano che ci fa capire meglio la sua passione per la letteratura ed il suo capolavoro.Continua a leggere

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...

A Palazzo Reale di Milano la mostra sui Musei Vaticani : Al Palazzo Reale di Milano la mostra "In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani" aperta fino al 1 luglio. Curata da Micol Forti e Alessandra Mauro, l'esposizione reinterpreta attraverso le fotografie di nove grandi artisti nazionali e internazionali i Musei Vaticani.Continua a leggere

'Editori napoletani tra passato e presente" la Mostra bibliografica e documentaria a Palazzo Reale. : Il materiale selezionato dalle raccolte della Biblioteca nazionale racconta di strutture aziendali per lo più a carattere familiare, di relazioni con il mondo accademico e con gli ambienti culturali ...

Grande Fratello - dimenticate questa Mariana acqua e sapone : ecco come si mostra nella vita Reale : Al Grande Fratello 15 Mariana Falace è una delle ragazze più discusse. Sui social i telespettatori faticano a inquadrarla perché si è resa protagonista di diversi teatrini poco graditi, ma anche nella Casa c’è poca fiducia nei suoi confronti e infatti è finita in nomination. Ha mentito spudoratamente a tutti i suoi compagni di gioco sulla nomination a Patrizia Bonetti (poi eliminata) e con quest’ultima ha avuto un duro faccia ...

MonReale : Una grande mostra inedita per un grande Santo " La grande luce di Padre Pio - tra scienza e fede" : ... presieduta dal sindaco Piero Capizzi, la delibera che da il via libera alla realizzazione di una grande mostra culturale e religiosa dal titolo 'La grande luce di Padre Pio, tra scienza e fede', che ...

