Real Madrid | ecco la nuova maglia Ma nella foto di gruppo manca solo Ronaldo

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva un segnale dal Real Madrid : presentate le maglie - non c’è CR7 [FOTO] : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè, il fenomeno portoghese si appresta a dire addio al Real Madrid, arrivano segnali in tal senso Real Madrid, presentate le maglie per la prossima stagione sportiva, ma tra i testimonial dei blancos non c’è CR7. Un dettagli non da poco dato che Cristiano Ronaldo è sempre stato il testimonial per eccezione delle campagne del club madrileno. La sua assenza fa davvero rumore, l’addio al ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo e la clausola del Real Madrid : 'Se valgo 100 milioni non mi vogliono' : Quella che sembrava una semplice suggestione di mercato si sta lentamente trasformando in una trattativa concreta. Cristiano Ronaldo e la Juventus, un'operazione impossibile anche da pensare un anno ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - sì a 30 milioni l'anno - che CR7 ha rifiutato dal Real Madrid : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:21:00 GMT)

Real Madrid-Mendes - vertice d’urgenza : si decide il futuro di Cristiano Ronaldo : Sono ore caldissime per Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese, ormai ad un passo dalla Juventus. Il Real Madrid ed il presidente Florentino Perez hanno convocato d’urgenza l’agente Mendes per arrivare ad una decisione definitiva, incontro previsto nelle prossime ore. I Blancos sperano ancora di convincere CR7 al rinnovo ma al momento le possibilità di un accordo sono minime. Molto probabilmente il ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? La mossa del Real Madrid che infrange i sogni bianconeri : Cristiano Ronaldo tra due fuochi: il Real Madrid non molla, pareggiata l’offerta della Juventus-- Cristiano Ronaldo alla Juventus? I tifosi bianconeri sono in fibrillazione ormai da qualche giorno per la tanto chiacchierata trattativa, ma dalla Spagna è arrivata una clamorosa indiscrezione che infrange i sogni juventini. Sembra infatti che Florentino Perez abbia pareggiato l’offerta della Juventus nella speranza di far rimanere ...

Calciomercato Real Madrid - corsa alla maglia di Cristiano Ronaldo : 'È l'ultima con i blancos' : Da una parte il sogno dei tifosi bianconeri di vedere in Italia uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, dall'altra l'incubo dei tifosi del Real di veder partire dopo nove anni uno dei simboli ...

Calciomercato Real Madrid - corsa alla maglia di CR7 : 'Potrebbe essere l'ultima' : Ora le voci di un possibile passaggio alla Juventus, che hanno fatto il giro del mondo. "Cristiano Ronaldo deve restare con noi", grida la maggior parte del pubblico Madridista. Ma c'è anche chi va ...

Real Madrid - sarà Mbappè l’erede di CR7 : Real Madrid- Il Real Madrid si arrende e dice addio a CR7. Secondo quanto trapelato dalla Spagna, il club madrileno avrebbe già virato le sue attenzioni su Mbappe. sarà l’attuale attaccante del PSG il futuro erede dell’attaccante portoghese. JUVE PIU’ VICINA Una strategia che avvicinerebbe in maniera totale Cristiano Ronaldo alla Juventus. Mbappè potrebbe vestire […] L'articolo Real Madrid, sarà Mbappè l’erede di ...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo-Real Madrid - storia di una rottura : Cristiano Ronaldo alla Juve. Sogno o realtà? Sarà il tempo a dirlo. Al momento ciò che pare innegabile è la voglia del portoghese di lasciare Madrid. Un desiderio uscito fuori non all'improvviso, ma ...

Juventus - dalla Spagna : accordo raggiunto con il Real Madrid per CR7 : Juventus- Secondo quanto riportato dell’odierna edizione di “AS“, Juve e Real Madrid avrebbero raggiunto l’accordo per il passaggio in bianconero di CR7. Il club spagnolo avrebbe accettato l’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante portoghese. 100 milioni equivalenti alla clausola rescissoria, valida solo per l’Italia. FERRI CORTI CON PEREZ Come riporta “Marca“, Ronaldo avrebbe ...