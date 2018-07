Ragazzi intrappolati nella grotta | è una corsa contro l' acqua e contro le previsioni

Il rischio monsone e il piano per salvare i Ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia : È una corsa contro il tempo quella delle squadre di soccorso che sono riuscite a localizzare i 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia da quasi due settimane. Il rischio imminente è quello dell'arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. "La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Thailandia - 12 Ragazzi intrappolati nella grotta : un incredibile salvataggio : Sospiro di sollievo nazionale in Thailandia: sono vivi i 12 scolari di una squadra di calcio, e il suo allenatore, intrappolati da giorni in una grande grotta naturale parzialmente allagata. E angoscia: non sarà facile tirarli fuori. Il governatore di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, ha reso noto che i ragazzi tra 11 e 16 anni e il loro trainer 26enne sono stati localizzati su un isolotto all’interno dell’ampia cavità. Erano ...

Thailandia - vivi dopo 9 giorni intrappolati in grotta. Le prime immagini dei 12 Ragazzi dispersi : Il miracolo in cui tutti speravano si e’ avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è stato raggiunto dai sub della Marina militare in un punto asciutto della grotta a oltre tre chilometri dall’entrata. Non si era mosso da li’ fin dal giorno della scomparsa, il 23 giugno. “Quanti siete” chiede il soccorritore, ...

Thailandia - salvati i 12 Ragazzini nella grotta. 'Intrappolati 220 ore'. Le prime immagini : Hanno passato oltre 220 ore senza contatti con il mondo esterno, presumibilmente gran parte di esse nel buio totale e con scorte di cibo e acqua probabilmente sufficienti solo per l'escursione del ...