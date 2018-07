Raccontare il pericolo scafisti? Lo fa solo un thriller americano

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) In libreria c'è undel tutto atipico alle nostre latitudini. Non ha pretese artistiche, dalla copertina si direbbe un romanzo da autogrill, ma offre un punto di vista radicalmente diverso su questioni d'attualità, normalmente trattate in chiave politicamente corretta. Si intitola Use of Force, lo ha scritto Brad Thor (che non è uno pseudonimo) e lo pubblica Rizzoli.La trama in soldoni e senza anticipare nulla che possa rovinare la lettura: l'Isis organizza spettacolari stragi in tutto l'Occidente. Centrale è il ruolo degliche spediscono dalla Libia migliaia di immigrati in Italia. Quel canale è ottimo per introdurre in Europa martiri, tecnici e ordini. L'Isis ha stretto un patto con mafia e soprattutto 'ndrangheta. In Calabria, i terroristi islamici fanno shopping di armi ed esplosivi, impegnandosi però a non colpire il nostro territorio. Un gruppo di contractor, ...