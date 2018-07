Questionario choc di Burberry | Specificate etnia e preferenze sessuali

ilgiornale

: Burberry, questionario choc per i dipendenti: specifichi etnia e orientamento sessuale - CorriereTorino : Burberry, questionario choc per i dipendenti: specifichi etnia e orientamento sessuale - FEMsrl : Questionario choc di Burberry ai 500 dipendenti: 'Specifichi la sua etnia e le sue preferenze sessu… - amelielavrai : Come si dice? Ah si', effetti collaterali Questionario choc di Burberry ai 500 dipendenti: 'Specifichi la sua etnia… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) "Specifichi la suae le sue". Fanno discutere le domandepresenti nelche la multinazionale londineseha inviato ai suoi dipendenti."Chiederemo di interrompere immediatamente la diffusione dele di cancellare ogni traccia per i tanti che lo hanno già compilato", ha spiegato i sindacati Cobas che si sono subito scagliati contro l'azienda di moda.ha diffuso iltra i suoi quasi 500 dipendenti che lavorano in Italia attraverso la posta elettronica aziendale. Al momento, l"azienda non ha rilasciato commenti in proposito, ma è molto probabile che verrà preso qualche provvedimento dopo la visita in Italia di John Scaramuzza, nuovo responsabile Emea per l"azienda.Il"Si identifica come lesbica, gay, bisessuale, transgender o queer?". E ancora: "specifichi la sua". Per il sindacato anche le ...