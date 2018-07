Quella Kanaglia di DrefGold 'Al primo posto c è il divertimento. Sono contro lo sballo' - Musica - Spettacoli : Una Musica gommosa e dolcina come i marshmallow, le caramelle morbidone che circondano il suo viso nella copertina di Kanaglia , il disco di esordio di DrefGold , uno che fa trap, ma per divertire. L'...