Quel sorriso coraggioso sa di miracolo

'Ti ricordo così - col tuo bel sorriso'. Clerici - tanto dolore per Quel la morte improvvisa : La mamma Alessandra commenta così : "Ho avuto l'onore, perché davvero lo considero tale, di mettere al mondo Alessandro. Non perdonerò mai chi mi ha portato via mio figlio". La prova del cuoco, cena d'...

“Ti ricordo così - col tuo bel sorriso”. Antonella Clerici - tanto dolore per Quella morte improvvisa. Il post commosso della conduttrice : “Avevi preparato il pranzo per la comunione di Maelle. Talentuoso, sincero, amabile. Ti ricordo cosi con il tuo bel sorriso e gentilezza”. Anche Antonella Clerici, la conduttrice che ha da poco lasciato il timone del programma che ha presentato per ben 18 anni, La prova del cuoco, e che si prepara a trasferirsi al nord per amore e a buttarsi in un’altra avventura televisiva (la ritrovereno a fine ottobre in Portobello, ...