PUMA presenta il kit per l' Olympique Marsiglia 2018 2019

Milan - il 6 luglio la presentazione della nuova maglia PUMA : Entra in vigore oggi l'accordo di sponsorizzazione tecnica tra il club rossonero e l'azienda sportiva tedesca. L'articolo Milan, il 6 luglio la presentazione della nuova maglia Puma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tendenze scarpe 2018 : PUMA presenta la RS-0 Play : Puma si avvale di collaborazioni entusiasmanti con designer brands rinomati per portare progetti innovativi e veloci nel mondo dello sport. Il Gruppo Puma possiede i marchi Puma, Cobra Golf e Dobotex. Quest'anno, con il rilancio del Running System , RS, la tecnologia di ammortizzazione nata negli anni '80 Puma è ripartita da zero, ...

PUMA e Arsenal presentano il kit home per la nuova stagione : WE CELEBRATE THE BEAT OF THE CITY… La campagna " We Are THE Arsenal " rappresenta il senso di appartenenza che i tifosi hanno in tutto il mondo rispetto al Club e ai giocatori. I fan giocano un ...

Aw Lab presenta Vth Element : i modelli must have PUMA e New Balance reinterpretati da tre artisti [GALLERY] : AW LAB presenta PLAY IS YOUR VTH Element: tre artisti interpretano le nuove esclusive di New Balance e Puma AW LAB lancia le sue nuove esclusive e suggerisce un nuovo Elemento, figlio delle contaminazioni tra acqua, fuoco, aria e terra, la quinta forza che guida il mondo. Play, il quinto Elemento, ciò che respinge l’ordinario e guarda allo straordinario, che crea e permette di fare, inventare ed osare. Vth Element è il pack uomo composto da ...