Pubblicità scommesse | anche la serie B contro il governo

Stop alla Pubblicità delle scommesse. L'ira dei gestori : Stop alla pubblicità di scommesse e giochi con premi in denaro. Il decreto dignità voluto dal ministro Luigi Di Maio parla chiaro: l'azzardo non potrà più essere sponsorizzato in alcun modo, dalle ...

La Lega della Serie A contro il decreto Dignità : "Con il divieto di Pubblicità delle scommesse svantaggi per il calcio italiano" : "Impedire alle aziende di questo settore di investire in promozione nel nostro Paese porterebbe svantaggi concorrenziali ai club italiani, dirottando all'estero i budget pubblicitari destinati alle nostre squadre". E' questa la presa di posizione della Lega Serie A sullo stop alla pubblicità delle scommesse previsto dal 'decreto Legge Dignità'. "Nel sottolineare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel ...

