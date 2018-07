" Proposte su credito e fisco per rilanciare l'economia" : Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Regole del mercato, credito e fisco . Questi i tavoli previsti oggi da Valore Impresa, in occasione degli Stati Generali della Piccola Impresa e delle Professioni, in corso a Roma. In materia di regole del mercato e pmi, Valore Impresa propone diverse azioni per r

“Proposte su credito e fisco per rilanciare l’economia” : Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Regole del mercato, credito e fisco. Questi i tavoli previsti oggi da Valore Impresa, in occasione degli Stati Generali della Piccola Impresa e delle Professioni, in corso a Roma. In materia di regole del mercato e pmi, Valore Impresa propone diverse azioni per rilanciare l’economia reale italiana. – L’adozione di misure che portino all’effettiva divisione in lotti delle ...