Pronto l’aggiornamento B406 su Honor 8 | cosa cambia per fotocamera e non solo

(Di giovedì 5 luglio 2018) L'aggiornamentosu8 è in dirittura d'arrivo. Il firmware non è per nulla da sottovalutare e nonostante il suo peso abbastanza esiguo, ecco che porta con se novità e conferma alcune funzioni pure note e introdotte con i rilasci precedenti. Vediamo nel dettaglio di quale update potranno beneficiare i possessori del device (non proprio pochi nel nostro paese).Il numero di build esatto del paccheto software è FRD-L09C432ed è dunque dedicato al modello FRD-L09 del dispositivo. La primada dire é che il pacchetto introduce la patch di sicurezza di giugno e non quella di luglio, mese appena cominciato: per quest'ultima magari dovremo attendere qualche settimana.Come accennato, il rilasciodu8 non occuperà tanto spazio, anzi. Il peso complessivo è di 206 MB e come ci segnala pure il sito tedesco di settore Huawei Blog, il firmware contiene nel suo ...