Pronostico Uruguay vs Francia | Mondiali 2018 Quarti di finale | 6-7-2018 e Analisi

(Di giovedì 5 luglio 2018) Campionati del Mondo di Russiadidi, venerdì 6 luglio. Out Cavani, gioca Stuani., venerdì 6 luglio. Un’intera nazione è in apprensione per le condizioni di Edinson Cavani, assoluto protagonista nella vittoria per 2-1 dell’con il Portogallo agli ottavi di. La, invece, ha impressionato contro l’Argentina trascinata da un grande Mbappé. Come arrivano? L’può contare su una buona organizzazione difensiva grazie ad una formidabile coppia centrale formata da Diego Godin e Jose Maria Gimenez, capace di fermare Cristiano Ronaldo. L’unico dubbio del ct Oscar Tabarez è legato a Cavani che, anche nella giornata di oggi, non si è allenato a causa dell’infortunio al polpaccio rimediato con il Portogallo. In caso di assenza ...