Proiettato in avanti Honor 9 | l’aggiornamento B368 in arrivo | i dettagli

optimaitalia

: Proiettato in avanti #Honor9: l'aggiornamento B368 in arrivo, i dettagli - OptiMagazine : Proiettato in avanti #Honor9: l'aggiornamento B368 in arrivo, i dettagli - Pungimolle : Chi ha ricevuto la vita è proiettato in avanti, senza rivangare il passato! - MarcoRoberti10 : #Senegal tutto proiettato in avanti, #Colombia si difende tutta proiettata in difesa E protetta da uno straordinari… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Passano ad un'altra versione software i possessori di9: per questo device è inl'aggiornamento al firmware, dal peso complessivo (se scaricato 'FULL') di 3.15GB (se ne consiglia, nel caso, il download tramite Wi-Fi). Dispiace deludervi, ma trattasi di un pacchetto che non incide sulla versione OS, né tanto meno sull'EMUI, rimasta rispettivamente ancorate ad Android 8.0 Oreo ed EMUI 8.0 (qualcuno sperava in Android 8.1 Oreo ed EMUI 8.1, ma a quanto pare per compiere questo passaggio bisognerà aspettare ancora).Di importante l'aggiornamentodi9 (modello STF-L09) sembra contenere solo la patch di sicurezza di giugno, e poco altro. Il changelog si concentra prettamente su tale aspetto, tanto da indurci a pensare non ci siano altre novità rilevanti da portare alla vostra attenzione (come specificato anche dalla fonte della notizia, il noto portale tedesco ...