Primo allenamento ad Aritzo

Basket – La Nazionale italiana arriva a Groningen - in serata il Primo allenamento : Azzurri a Groningen. In serata il primo allenamento e domani il CT Sacchetti svelerà i 12 per la gara contro i Paesi Bassi Dopo un volo di due ore da Trieste, gli Azzurri sono arrivati nel primo pomeriggio a Groningen, nel nord dell’Olanda, dove domenica chiuderanno la prima fase di qualificazione al Mondiale FIBA 2019 affrontando i padroni di casa alle 18.00 (diretta Sky Sport HD). In serata il primo allenamento al Martini Plaza, mentre ...

Mondiali Russia 2018 - Primo allenamento della Germania davanti ad un nutrito gruppo di tifosi : La Germania si è allenata per la prima volta in Russia davanti ad oltre 500 tifosi entusiasti, buone notizie per quanto riguarda Ozil allenamento davanti a 500 tifosi per la Germania campione del mondo nel primo training in Russia nel ritiro di Vatutinki. Per quanto riguarda l’infermeria arrivano buone notizie per Mesut Oezil, il centrocampista dell’Arsenal, convalescente per un problema al ginocchio, si è allenato regolarmente col ...

Russia 2018 - al Primo allenamento del Brasile è subito festa : Aria di festa a Sochi per il primo allenamento in terra russa del Brasile in vista dell'esordio ai Mondiali, domenica sera contro la Svizzera. Spalti gremiti - l'allenamento era a porte aperte - per ...

Brasile - Primo allenamento con i compagni per Neymar : La forma fisica di Neymar è una delle grandi incognite del Brasile per la Coppa del Mondo, dove comunque i cinque volte campioni del mondo arrivano come uno dei favoriti. Il tecnico Tite si è detto ...

Nazionale - Mancini al Primo allenamento."Non sono un mago - ci vuole tempo" : L'avventura del neo ct comincia a Coverciano, anche se il gruppo paga qualche assenza. Su Balotelli: "E' maturato molto, sono fiducioso", porta aperta a Buffon e De Rossi. Nel cuore la Nazionale del ...

Mancini - Primo allenamento con la nazionale/ “Buffon può essere convocato - per Balotelli dipende tutto da lui" : Mancini, primo allenamento con la nazionale e prima conferenza stampa: “Buffon può essere convocato, per Balotelli dipende tutto da lui". Interessanti parole del neo-ct(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:05:00 GMT)