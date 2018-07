Primi cinque mesi del 2018 in rialzo per le entrate tributarie

Morti sul lavoro - Inail : “Nel 2017 minimo storico ma nei Primi cinque mesi del 2018 vittime in aumento del 3 - 7%” : Gli incidenti mortali sul lavoro lo scorso anno sono diminuiti, toccando il minimo storico dal 1951. Nel 2017 le vittime accertate sono state infatti 617, in calo del 2,8% rispetto al 2016 e del 25% rispetto al 2012. Ma il dato sui primi cinque mesi del 2018 è in controtendenza: da gennaio a maggio, si legge nel rapporto Inail presentato mercoledì 27 giugno alla Camera, sono state fatte 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, 14 ...