Presto dai call center potrebbe risponderci una macchina

agi

: Auspico al più presto incontro con tutti i sindacati di #Polizia per poter porre rimedio agli errori del passato. R… - carlosibilia : Auspico al più presto incontro con tutti i sindacati di #Polizia per poter porre rimedio agli errori del passato. R… - hardcorejudas : RT @BorisRome79: Il ministro #Grillo sta studiando una campagna di informazione sull’utilità dei #vaccini. Puoi studiare quanto vuoi ma se… - HeilDavuno : @PADANO_LIBERO @CastaldiniMc @gro_zio @cane_antifa Quale locale? Dai che presto con la nuova legge per la legittima… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il momento in cui chiameremo un'azienda, alzerà la cornetta une risponderà un software è molto più vicino di quanto pensassimo. O almeno è questo l'indizio che arriva da un rivelazione di The Information. “Alcune grandi società” stanno testando Duplex, la tecnologia di Google che permette a unadi conversare con gli umani, dando l'impressione di essere (fin troppo) umano. Chi vuole Duplex In particolare, “un'importante compagnia assicurativa”, afferma una fonte coinvolta nel progetto, sta esplorando diversi modi per utilizzare Duplex, compreso il lavoro nei. L'intelligenza artificiale smazzerebbe le telefonate più semplici e ripetitive, passando la mano a un lavoratore in caso di maggiore complessità. C'è però un ...