Presentati oggi gli highlights del palinsesto 2019 dedicato ai 500 anni dalla morte e le

Vela – Presentati oggi i Campionati italiani giovanili in doppio : Presentati oggi allo Yacht Club Marina di Loano, in Liguria, i Campionati italiani giovanili in doppio Sono stati Presentati, oggi, giovedì 14 giugno, presso lo Yacht Club Marina di Loano, i Campionati italiani giovanili classi in doppio 2018, che si terranno proprio qui, dal 5 al 9 settembre, organizzati dal Circolo Nautico Loano, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, Lega ...

Calcio. 11Lazio Cup : RapPresentativa U17 LND esagerata - 5-0 al Tor Di Quinto - InfoOggi.it : La Rappresentativa infatti si giocherà la qualificazione del turno con la Lazio domani alle 15.30 sempre sul campo di Paliano in diretta streaming sul sito e pagina Facebook LND. L'U17 deve vincere ...

Calcio. 11Lazio Cup : RapPresentativa U17 LND sconfitta all'esordio dallo Shakhtar Donetsk - InfoOggi.it : Gli ucraini vincono 2-0 ma solo nei minuti finali. Domani la selezione di Statuto nuovamente in campo contro il Tor di Quinto , ore 11, , partita in diretta streaming sul sito e pagina Facebook LND. PALIANO , FR, , 8 MAGGIO - Inizia in salita l'avventura della Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti nel Torneo Internazionale Lazio Cup, ...