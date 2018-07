Premio ‘Cristiana Matano’ - ecco i vincitori : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – La giuria, presieduta da Riccardo Arena e composta da Felice Cavallaro, Raffaella Daino, Enrico Del Mercato, Roberto Gueli, Xavier Jacobelli, Vincenzo Morgante, Francesco Nuccio, Elvira Terranova e Trisha Thomas, ha proclamato i vincitori del Premio giornalistico Cristiana Matano 2018. Per la stampa estera vince Lena Klimkeit (Agenzia DPA) per il servizio dal titolo “Gerettet, aber nicht befreit: Wenn ...

Giornalisti : Premio internazionale ‘Cristiana Matano’ - ecco i vincitori (2) : (AdnKronos) – ‘Un’edizione che si è distinta per il livello molto alto di tutti i 50 elaborati, arrivati da prestigiose testate, quali in New York Times, e da tutto il mondo, Giappone compreso, testimonianza di come il Premio sia ormai conosciuto a livello internazionale”, è il commento del presidente dell’associazione onlus ‘Occhiblu”, Filippo Mulè.Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la ...