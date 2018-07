Pozzovivo | ' sono pronto a partire per il Tour de France'

Giro d’Italia – Pozzovivo carico dopo Prato Nevoso : “psicologicamente sono nella situazione ideale” : Pozzovivo pronto a difendere il suo terzo posto: nel finale del Giro d’Italia 101 un obiettivo in più, una vittoria di tappa E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso , ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con l’attacco ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Quanta tensione - mi sono difeso. Ora può succedere di tutto…” : Domenico Pozzovivo ha disputato un’eccellente cronometro individuale al Giro d’Italia 2018 e conferma il terzo posto in classifica generale anche se ora ha soltanto 39” di vantaggio su Chris Froome. Il lucano si è presentato al Processo alla Tappa su Rai Due per fare le proprie considerazione sulla Trento-Rovereto e sulla Corsa Rosa in generale: “La tensione oggi era superiore al solito, partire per terzultimo in una ...