quattroruote

: Porsche - Il giro di pista della 911 GT3 RS - VIDEO - dinoadduci : Porsche - Il giro di pista della 911 GT3 RS - VIDEO - nomecognome911 : RT @LaManu911: Quando giriamo la chiave per avviare la macchina e fare un giro, non importa dove sia la meta, l'importante è partire!!! #po… - F1News_Marcuss : Notizia passata un po' in sordina: La Porsche 919 fa registrare il nuovo record del Nurburgring ?? RECORD: 5:19.546 ?? -

(Di giovedì 5 luglio 2018) La911 GT3 RS è la versione stradale più vicina alla Cup che gareggia nel monomarca, una delle vetture che chiede di più al pilota neldi, perché sente tanto il rilascio del gas e ha una facile tendenza al sovrasterzo. Il sound dell'aspirato è semplicemente unico e i leggendari frenipermettono una staccata decisa e sicura da velocità pazzesche. Richiede tanta esperienza. La RS non è un'auto facile. L'assetto è stato studiato per raggiungere il più alto livello di aderenza contemporaneamente su tutte e quattro le ruote. Nella tabella dei tempi questasi posiziona giusto alle spalleFerrari 488 GTB, che è meno racing oriented, ma molto più potente (150 CV in più). Per sapere con che tempo ha chiuso ilveloce... guardate il! La prova completa, invece, è sul Dossier Q Sportive e Cabrio, in edicola a richiesta ...