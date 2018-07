Politano | Far bene all' Inter | poi la Nazionale

Stato-mafia - Ingroia a tutto campo"Prodi-Scalfari grande delusione" "Lasciai la toga per NaPolitano" : INTERVISTA/ Craxi, Prodi, Berlusconi, Napolitano, Dell'Utri, Scalfari, Ezio Mauro, mafia, magistratura, politica: Antonio Ingroia parla a tutto campo del libro che ripercorre la sua carriera Segui su affaritaliani.it

Politano all'Inter/ Accordo con il Sassuolo : "Non era in lista di nozze" - Odgaard nell'affare : Politano all'Inter, Accordo raggiunto con il Sassuolo: visite mediche effettuate, l'esterno offensivo ironizza, "non era in lista di nozze". Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Mercato Inter - possibile un altro affare 'alla Nainggolan' : Politano si avvicina (RUMORS) : L'Inter non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di CalcioMercato. Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan, la societa' di Suning vuole accontentare a tutti i costi, con validi acquisti, il suo allenatore Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di rimpolpare diverse zone del campo per avere un organico che possa affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. L'arrivo del centrocampista belga [VIDEO] è stato accolto con ...

Inter - è fatta per Politano : i dettagli dell’affare - con il “solito” inserimento di giovani contropartite… : Matteo Politano è un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità ma il mancino del Sassuolo è diretto a Milano per le visite mediche Ormai è una pratica consolidata quella dell’Inter sul mercato. Piero Ausilio, ds nerazzurro, inserisce giovani contropartite dalla valutazione molto elevata per abbassare il costo del cartellino dei calciatori che intende acquistare. E’ stato così con Zaniolo per arrivare a ...

L'Inter stringe per Politano. Napoli - le cifre dell'affare Meret-Karnezis. Milan - c'è Halilovic : Meret più Karnezis , il Napoli è ad un passo dal doppio colpo per la porta. Come raccontato, l'obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis era chiudere l'affare con l'Udinese questa settimana e i ...