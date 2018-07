Piuttosto bassi i Samsung Galaxy S9 nella classifica AnTuTu di giugno 2018

optimaitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Un altro bel traguardo quello raggiunto dai device cinesidegli smartphone più veloci nel mese di. Il primo posto è occupato dall'ottimo Black Shark, smartphone gaming implementato in collaborazione con Xiaomi, che ha toccato il tetto dei 287.759 punti. Subito dopo compare il Vivo Nex S, dall'alto dei suoi 284.227 punti, e poi l'acclamato OnePlus 6, a quota 282.275 punti. Quarto lo Xiaomi Mi 8 (273.221 punti), seguito dallo Smartisan Nut R1 (273.152), un device cinese di cui si sente poco parlare in Europa, ma che, a quanto pare, sprigiona una certa potenza.Solo sesto ilS9 Plus (modello con processore Snapdragon 845), arrivato a 262.561 punti. Settimo lo Xiaomi Mi Mix 2S (262.396 punti), che si interpone nel giusto mezzo rispetto all'altro top di gamma dell'azienda sudcoreana, ilS9 (261.918 punti, raggiunti sempre con il ...