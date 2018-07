Più di 100mila ragazzi hanno fatto richiesta per ottenere i 15mila biglietti gratuiti per

Agricoltori in piazza - Coldiretti : in 100mila attendono i rimborsi - “la burocrazia fa Più danni della grandine” : “La burocrazia fa più danni della grandine” “Stato di calamita’ o Calamità di Stato?”, “Il clima cambia i ritardi restano” sono alcuni degli slogan scritti su striscioni e cartelli che gli Agricoltori provenienti da tutta Italia hanno esposto davanti al Ministro delle Politiche Agricole per protestare contro le insolvenze dello Stato, debitore di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti dovuti per le assicurazione contro le ...