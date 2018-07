Pistola elettronica | via libera alla sperimentazione anche a Brindisi

sperimentazione taser Pistola elettronica italia : In italia la sperimentazione sul campo dei taser, le pistole elettriche, deve ancora concretamente iniziare, ma già c’è chi contesta l’applicazione e le regole attualmente previste per tale strumento, chiedendo di renderle più permissive. Soprattutto, in ballo sembra esserci l’identità che dovrebbero assumere queste pistole nel nostro Paese. Per ora infatti sarebbero considerate “arma ...