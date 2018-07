Pirelli Riviera di Rimini Round – Da domani i protagonisti in pista

sportfair

: Misano Adriatico. Weekend con la Superbike. Attesa per il ‘Pirelli Riviera di Rimini’ del WorldSbk. - RomagnaGazzette : Misano Adriatico. Weekend con la Superbike. Attesa per il ‘Pirelli Riviera di Rimini’ del WorldSbk. - PaoloBMb70 : SBK | Pirelli Riviera di Rimini Round: il Campionato torna in Italia - motograndprixit : SBK | Pirelli Riviera di Rimini Round: Rea vuole la terza vittoria consecutiva - -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Daindeldia caccia di vittorie e primati. In serata via agli spettacoli a Misano Si accendono i motori deldi. Il WorldSBK è di casa a Misano World Circuit. Alla fine del prossimo weekend saranno 52 le gare disputate nel circuito della Motor Valley. Solo Phillip Island (55) ed Assen (54) ne hanno ospitate di più. Dopo la vittoria 118 a Laguna Seca, Kawasaki parte coi favori del pronostico anche a MWC e per la casa giapponese ci sarà l’opportunità di un traguardo storico, quello di superare il record di vittorie di Honda (119) ed eventualmente di superarlo in caso di doppietta. La pole position aldivede Tom Sykes storicamente protagonista e se dovesse centrarla ancora diverrebbe il pilota col maggior numero di pole su un tracciato. A quota sette supererebbe infatti Troy ...