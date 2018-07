Piersilvio Berlusconi e il GF15 | «Ho pensato Barbara D’Urso sta esagerando | ma non ho

davidemaggio

(Di giovedì 5 luglio 2018)D'Urso É stato forse il programma più discusso della stagione appena passata. Inevitabile, dunque, non parlarne durante la presentazione dei palinsesti 2018/2019.si è trovato a commentare Grande Fratello 15 e i fatti davvero poco edificanti accaduti di recente tra le mura di Cinecittà. Gli è stato chiesto, nello specifico, se avesse provato imbarazzo per il reality: “Imbarazzo no, ho provato una sensazione come a dire forse stiamo, nDM) sta, gli autori stanno, bisogna correggere la rotta ma c’è molto molto molto peggio anche perché non dimentichiamo che la televisione è uno strumento che va utilizzato con buon senso come tutti gli elettrodomestici (…) non ho provato imbarazzo, non siamo un giornale ma un’edicola ci sta un po’ tutto”., dunque, un po’ si schiera controe Gf, un ...