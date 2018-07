Piccolo PD | Rifiuti | Roma è invasa

Piccolo (PD) : Rifiuti - Raggi e Ama pensano a poltrone : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Roma come un pendolo oscilla tra degrado e caos. L’emergenza Rifiuti e’ nelle strade che da settimane sia in centro che in periferia sono cosparse di sacchetti della spazzatura spesso aperti e abbandonati. Ma ne’ Ama ne’ tantomeno il Campidoglio rispondono alle ripetute segnalazioni dei cittadini. La Città si ...