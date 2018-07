Piazza Affari chiude in rialzo con Fca | Ftse Mib +1 | 05%

Bancari in gran spolvero a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata euforica per i Bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banks che guadagna l'1,62%. Tra i player del comparto, fa bene Mediobanca che sale del 2,24% e beneficia ...

Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio - oggi riapre Wall Street : In un intervento al Parlamento, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito che una guerra commerciale tra Stati Uniti e il resto del mondo potrebbe provocare una crisi finanziaria globale. E ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (5 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari cerca il rimbalzo. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati provenienti dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:28:00 GMT)

Piazza Affari : al centro degli acquisti Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,84%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Ferragamo : Si muove in profondo rosso la maison del lusso , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,03% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Energica - le moto elettriche d'alta gamma di Piazza Affari : Successivamente siamo entrati nel mondo delle corse motociclistiche elettriche progettando e sviluppando tra il 2009 e il 2010 il modello eCRP che vinse il campionato europeo delle moto elettriche ...

Andamento piatto per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 04% - : Teleborsa, - Consolida le basi precedenti il settore bancario italiano. In moderato rialzo, invece, l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.196,96, con un movimento di appena 4,...

Rialzo controllato per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 29% - - brilla Centrale del Latte D'Italia - +1 - 36% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti l'indice del settore alimentare italiano, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Food & Beverage, che mostra un progresso ...

Piazza Affari : Brunello Cucinelli in forte calo : A picco il re del cachemire , che presenta un pessimo -5,48%. L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : in bella mostra Retelit : Vigoroso rialzo per Retelit , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,21%. Il trend di Retelit mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa ...

Piazza Affari : balza in avanti Bio On : Seduta vivace oggi per Bio On , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio On evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per STMicroelectronics : Affonda sul mercato l' azienda italo-francese di semiconduttori , che soffre con un calo del 2,40%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...