Phoenix Point - prova

Phoenix Point si aggiorna con nuovi contenuti : Oggi è stato rilasciato un video dedicato ai nuovi contenuti introdotti in Phoenix Point , con un resoconto di tutti i contenuti introdotti prima della release pubblica ad opera del community manager Kevin Hill.Come riporta Rock Paper Shotgun tra le aggiunte più interessanti troviamo una nuova unità (il Technician) in grado di schierare torrette, curare i compagni di squadra ed attaccare i nemici con il suo devastante braccio robotico. Vediamo ...

Phoenix Point : gli sviluppatori del successore spirituale di XCOM spiegano perché il gioco non arriverà su PS4 : Mentre qualche giorno fa abbiamo appreso del rinvio al 2019 di Phoenix Point , ora arrivano notizie interessanti che chiariscono il perché lo strategico a turni di Julian Gollop, creatore di XCOM , non arriverà su PS4 ma solo su Xbox One e PC.Come segnalato su ResetEra, il team ha spiegato con un post su Twitter che Microsoft ha sempre sostenuto e supportato il progetto, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la versione Xbox One, ...

Phoenix Point : il successore spirituale di XCOM è stato rinviato al 2019 : Phoenix Point è il successore spirituale X-COM di Julian Gollop, visto in azione in un video gameplay di recente, che in molti pensavano in uscita nella seconda metà di quest'anno. Tuttavia, come riporta PCGamer, un nuovo aggiornamento per i backer rivela che il titolo strategico a turni arriverà nel mese di giugno del 2019.Lo stesso Gollop parla del ritardo, confermando tra le ragioni le difficoltà nell'espansione del team di sviluppo, ...