Petrolio | il WTI torna sopra 75 dollari al barile | si preannunciano rialzi

Blastingnews

: RT @BuongiornoBorsa: BUONGIORNO! Oggi analizziamo il prezzo del petrolio. #Petrolio #analisitecnica #technicalanalysis #wti #buongiornobo… - giocareinborsa_ : RT @BuongiornoBorsa: BUONGIORNO! Oggi analizziamo il prezzo del petrolio. #Petrolio #analisitecnica #technicalanalysis #wti #buongiornobo… - FeliceGiordano6 : RT @OraQuotidiano: Prezzo del petrolio, la forza di salire c'è. #Petrolio #WTI #NEWS #5luglio - BuongiornoBorsa : BUONGIORNO! Oggi analizziamo il prezzo del petrolio. #Petrolio #analisitecnica #technicalanalysis #wti… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) C'è chi teme un nuovo shock petrolifero. Il prezzo di riferimento del WTI, ildei giacimenti americani per intenderci, èto a superare la soglia dei 75alper poi scendere nuovamente ere intorno a quota 74al. Ma era arrivato anche sotto quota 73al. Forse sull'onda dell'indiscrezione secondo cui l'amministrazione americana sarebbe pronta a mettere in circolazione le proprie riserve strategiche pur di far calare il prezzo dell'oro nero. Sta di fatto che tutti gli esperti del settore si attendono, nel breve termine, una nuova impennata dei prezzi del. Tanto più che, nel frattempo, un guasto verificatosi nell'impianto della Syncrude, azienda canadese con sede a Fort McMurray, blocchera' l'immissione nel mercato di circa 360 mila barili di greggio per tutto questo mese di luglio 2018. Le probabilita' di una ...