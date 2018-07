Per l' amministrazione di Roma | la toppa è peggio del buco

Sicilia : Orlando - Basile punto di riferimento Per pubblica amministrazione : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Ricordiamo oggi il sacrificio di Filippo Basile, un funzionario regionale che vediamo come punto di riferimento per quanti vivono la dimensione della pubblica amministrazione come servizio a favore della comunità. Un ricordo che è anche rifiuto e condanna di quei compo

Roma : è più facile Per i cittadini dialogare con l’Amministrazione : E’ più facile per i cittadini Romani dialogare con l’Amministrazione per contribuire a risolvere le criticità della città individuando i

Trani - l’amministrazione si impegna : “No a rinviati a giudizio nelle partecipate”. Ma poi sceglie un imputato Per i rifiuti : L’amministrazione comunale approva con una delibera un regolamento etico, ma un anno e mezzo dopo sembra averlo dimenticato. Accade a Trani, dove il 27 dicembre 2016, citando in delibera Don Ciotti come ispiratore e le buone pratiche in politica, il Comune si dota appunto di un regolamento per essere trasparenti ed eticamente ineccepibili e la Città aderisce all’organizzazione Avviso Pubblico. Ma il 15 giugno del 2018, deve aver ...

Diciassette stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump Per la separazione delle famiglie di migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l’amministrazione The post Diciassette Stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti ...

Dopo la Germania - la Corea del Sud è ‘ordinaria amministrazione’ Per il Messico : il Tricolor ad un passo dagli ottavi : La Corea del Sud sconfitta dal Messico, il Tricolor è con un piede agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Al secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, il Messico colleziona un’altra vittoria e vola in testa alla classifica provvisoria del girone F a punteggio pieno. Dopo l’impresa contro la Germania, squadra campione del mondo in carica, il trionfo sulla Corea del Sud (per 2-1) appare come ...

Amministrazione federale : limitare costi Per consulenze esterne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'Amministrazione comunale di Sant'Antioco ieri ha inaugurato il Centro Servizi Per il territorio ed ha presentato il programma degli eventi ... : ieri, infine, ha preso ufficialmente il via l'estate con una Fiera che, lungo via Roma, ha visto la partecipazione di alcune tra le eccellenze aderenti al CCN, e i primi due spettacoli del Sulky ...

L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di suPerare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - colpo pesante Per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Pubblica amministrazione - si allungano i tempi Per i pagamenti : Tornano ad aumentare i tempi di pagamento della nostra Pa che 'privano' di 30 miliardi alle imprese. Lo segnala la Cgia la quale ricorda che dopo alcuni anni di progressiva diminuzione, dallo scorso ...

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza Per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Conte - in cdm ordinaria amministrazione - io in partenza Per G7 : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – In consiglio dei ministri domani “ci saranno cose in scadenza, io poi non me ne occupo perché sono in partenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando l’Aula di Montecitorio risponde alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Conte, in cdm ordinaria amministrazione, io in partenza per G7 sembra essere il primo su Meteo Web.

Giulia Bongiorno - dalla Giustizia alla Pubblica amministrazione : al suo posto Bonafede - prima sconfitta Per Salvini : Lei che aveva preso la Toga d'oro come migliore neo-avvocato, lei che dal 2006 fa anche politica , prima con An poi con Futuro e libertà e ora con la Lega, , è stata rimpiazzata dal semisconosciuto ...

Giulia Bongiorno - chi è il ministro Per la Pubblica amministrazione - : Entrata in parlamento nel 2006 con Alleanza nazionale, è nota per le sue battaglie a favore delle donne. Da avvocato, ha difeso, tra gli altri, Giulio Andreotti, Sergio Cragnotti, Vittorio Emanuele di ...