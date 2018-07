Pentathlon | Mondiali universitari Budapest 2018 | Elena Micheli vince il titolo

oasport

(Di giovedì 5 luglio 2018) Garrisce il tricolore italiano aidimoderno, ed il merito è tutto di: l’azzurra ha vinto la finale femminile disputata adove ha centrato una prestazione fenomenale dapprima nel nuoto e poi nel laser run, prova letteralmente dominata, nel corso della quale ha recuperato ad una ad una tutte le atlete che la precedevano ed ha trionfato per distacco. Secondo posto per la polacca Anna Maliszewska, terza l’egiziana Sondos Aboubakr. Sedicesima Emma Rinaudo, diciannovesima Dalila Sciarra. Inizio sfavillante per la nostra, che ha staccato il miglior crono nella prova di nuoto, chiusa in 2’09″27, poi nella scherma l’azzurra ha messo a segno 12 stoccate e ne ha subite 11, risultando undicesima e scendendo al sesto posto in classifica generale prima dell’ultima prova. Nel laser run però si è ...