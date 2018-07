Pensioni Quota 100 | opposizione pressa sulle soglie | Boeri dice no

RIFORMA Pensioni 2018/ Camusso contro Quota 100 : non risolve il problema dei giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro Quota 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni - Boeri : "No a quota 100. Immigrati fondamentali". Salvini : "Fa politica" : In campagna elettorale la Lega ha promesso di abolire la Legge Fornero con l'obiettivo di "ripristinare quota 100". In soldoni, consentire alle persone di andare in pensione quando la somma di età anagrafica e quella degli anni di contributi farà 100 (esempio: 61 anni di età e 39 di contributi) o, in alternativa, con 41 anni di contributi. La proposta della Lega è entrata a far parte del contratto di Governo insieme a tante altre cose; una serie ...

Boeri : “Immigrati sovrastimati - la stretta aumenta i clandestini”. “Pensioni? Quota 100 costa fino a 20 miliardi” : “Gli immigrati sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”. E sulle pensioni e i costi della Quota 100 proposta dal governo Lega-M5s: “costa fino a 20 miliardi in più. Si avrebbero subito 750mila pensionati in più”. Quindi sulla “legge Fornero non è possibile tornare indietro del tutto”, ma “possiamo permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo”. ...

Pensioni - quota 100 (ma senza soglie) : pressing sul governo Lega-M5s : Continua a far discutere (e a far sperare molti lavoratori) la possibilità di introdurre quota 100 per andare in pensione. Il "superamento" della legge Fornero è un caposaldo del programma di...

Pensioni - uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti - ma non attrae : Le Pensioni anticipate a quota 100 sono gia' realta' per alcune categorie di professionisti, ma non attraggono i contribuenti iscritti alle Casse private, alternative di accumulo dei contributi rispetto all'Inps e alla gestione separata. Addirittura, in alcuni casi, i professionisti godono di condizioni di uscita con pensione anticipata più vantaggiose rispetto alla stessa quota 100 e, in alternativa, beneficiano gia' della cosidetta 'quota 41', ...

Pensioni - la proposta dei Dem : quota 100 a 63 anni e conferma dell’Ape : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco e in questi ultimi giorni si implementa di un nuovo capitolo. Il Partito Democratico presenta una proposta di riforma partendo proprio dalle misure che sembra stia preparando il nuovo Esecutivo. Ciò che propongono i Dem spazia dalla nuova quota 100 all’opzione donna, dai precoci all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio di cosa si compone la proposta che tra gli altri è preparata anche dall’ex ...

Pensioni - cosa succede con quota 100 e quota 41 : i tempi e le novità sulla riforma : Il sistema previdenziale italiano è in attesa di un'altra rivoluzione. Sulle Pensioni, Lega e Movimento 5 Stelle lavorano al superamento della riforma Fornero puntando su due misure principali:

