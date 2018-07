Pensioni | il ministro Di Maio | ‘Ora tagli agli assegni d’oro’

Pensioni scuola - ministro Bussetti : ‘Ricostruzione carriera docenti - avviato tavolo con l’INPS’ : Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha attivato un tavolo di lavoro con l’INPS, con l’obiettivo di semplificare lo scambio dei dati e delle informazioni trar le due istituzioni. ministro Bussetti ‘Dialogo tra Miur e Inps per il riconoscimento del diritto alla pensione’ ‘Ringrazio il Presidente Boeri per la disponibilità manifestata’ – ha spiegato il ...

Il M5s rilancia su reddito di cittadinanza e Pensioni. Cauto il ministro Tria : Di Maio riprende i cavalli di battaglia dei Cinquestelle: dettagli e tempistiche che per ora non vengono confermate dal ministro dell'Economia che dice: 'per il 2018 le misure dovranno essere a costo zero' -

Pensioni d’oro : la proposta dell’ex ministro Damiano al governo : Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro in quota Partito Democratico, si è mostrato favorevole al taglio delle Pensioni d’oro sopra i 5mila euro netti mensili, previsto dal governo italiano, ma al tempo stesso propone una soluzione con una modalità diversa da quella descritta da Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco come e perché. La posizione del governo sulle Pensioni d’oro Venerdì scorso, il Vice-Presidente del Consiglio e Leader ...

L'Italia nell'euro - le Pensioni e il debito pubblico. Il ministro Tria dà la linea : ... creando non pochi problemi alla nostra economia come a quella dell'Europa. Alla vigilia di una nuova settimana di fermenti borsistici, il titolare del ministero di via XX Settembre mette alcuni ...

Riforma Pensioni e welfare : ecco cosa farà il ministro Di Maio : Il governo Conte apre le danze con un’importante novità. I ministeri dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro saranno accorpati in un unico grande ministero guidato dal Vice-Presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ha già annunciato i suoi obiettivi da perseguire nel corso della legislatura: Riforma pensioni e centri per l’impiego, reddito e pensione di cittadinanza, rilancio delle politiche ...

Pensioni - neo ministro Di Maio : metteremo da parte la Fornero - le novità Video : Governo Conte subito al lavoro sulla riforma Pensioni e il reddito di cittadinanza, due delle priorita' dell’esecutivo gialloverde, gia' inserite nel contratto di programma, su cui punta l’attenzione oggi, subito dopo il giuramento del presidente del Consiglio [Video]e dei ministri al Quirinale, il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Superamento della legge Fornero, proroga Opzione Donna, Quota 100 per tutti, misura ...