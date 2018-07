Pensioni 2018 | Salvini rinnova l’impegno a smontare la Fornero

Riforma Pensioni 2018/ Boeri : con Quota 100 e Quota 41 750.000 pensionati in più (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. Battaglia degli ex parlamentari sul paventato taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:31:00 GMT)

Mondiali 2018 - la grande festa dei russi è ciò che voleva Putin per far digerire (e dimenticare) la riforma delle Pensioni : Barba bianca, vestito rosso e scettro in mano, un’enorme sagoma di San Nicola protegge la porta su cui si perde l’ultimo rigore della Spagna. Non si sa se sia stato lui a fare il miracolo, o la lunga mano di Vladimir Putin che rinnova la vecchia tradizione di certi Paesi ospitanti che devono fare strada comunque e contro ogni pronostico. Ma il Mondiale di russia 2018 è davvero il Mondiale della russia: la nazionale di casa è nei quarti di ...