romadailynews

: Pelonzi (PD): Con Raggi #verde città desolante: #Roma – “Quello che un tempo era un vanto… - romadailynews : Pelonzi (PD): Con Raggi #verde città desolante: #Roma – “Quello che un tempo era un vanto… - campidoglioPD : RT @agenparl_lazio: #Casa, @giuliopelonzi @campidoglioPD : oltre 4000 alloggi Erp con decreto di rilascio ma Campidoglio non li recupera… - agenparl_lazio : #Casa, @giuliopelonzi @campidoglioPD : oltre 4000 alloggi Erp con decreto di rilascio ma Campidoglio non li recuper… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma – “Quello che un tempo era un vanto per Roma: i suoi parchi, i suoi giardini, il polmonemetropolitano, con la giuntae’ diventato l’emblema dell’incuria, della sporcizia e dell’abbandono. La decadenza cittadina, simbolo dell’amministrazione pentastellata, potrebbe essere sintetizzata nello squallore in cui e’ ridotto il vede urbano. L’inadeguatezza di questa Giunta si rivela ampiamente dai bandi sbagliati e sempre in ritardo. Anche l’appalto di oltre tre milioni di euro, diviso in cinque lotti, per ilorizzontale ancora non e’ stato assegnato e quindi l’erba cresce”. “Il bando di cinque milioni di euro per ilverticale di contro ancora non e’ stato perfezionato; l’Anac lo ha rispedito al mittente. Da decenni il Comune di Roma fa gli stessi bandi, come mai oggi ...