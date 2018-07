romadailynews

: RT @romadailynews: Pelonzi: gestione #rifiuti a Roma sempre più preoccupante: Roma – “La grave situazione che… - dalbertiv : RT @romadailynews: Pelonzi: gestione #rifiuti a Roma sempre più preoccupante: Roma – “La grave situazione che… - romadailynews : Pelonzi: gestione #rifiuti a Roma sempre più preoccupante: Roma – “La grave situazione che… -

(Di giovedì 5 luglio 2018)– “La grave situazione che si sta determinando in queste ore nelladeidella capitale e’. La raccolta va a giorni alterni e lo sciopero dei sindacati di categoria del 14 luglio rischia di aggravare ancora di piu’ un quadro cittadino gia’ allarmante. Ancora piu’ inquietanti sono le forme di protesta cui cittadini esasperati hanno danno vita ieri nel quartiere Laurentino”. “Dopo gli sciagurati incendi di cassonetti e di cumuli didelle settimane scorse questo episodio sembra dar vita ad un escalation di proteste che mettono a rischio l’incolumita’ dei cittadini. A fronte di questa ennesima emergenza dal Campidoglio non sembrano essere state attivate procedure ed azioni in grado di arginare le criticita’ che i cittadini stanno denunciano da mesi. “Con l’incombere del ...