Pedofilia | in Australia 600 preti contro denunce fatte in confessione

Australia - 600 preti contro denuncia casi Pedofilia in confessione - : Un gruppo di sacerdoti si dice contrario all'attuazione delle nuove leggi ispirate dalla Commissione nazionale d'inchiesta che da oltre due anni indaga sugli abusi nel Paese. Previste multe fino a ...

Australia - da ottobre i preti devono denunciare i casi di Pedofilia appresi in confessionale. 600 sacerdoti contrari : In Australia 600 preti sono contrari all’ipotesi di legge che chiede ai sacerdoti di denunciare casi di pedofilia appresi in confessione. La norma viene vista come “un’intrusione dello stato nel dominio del sacro”, delle leggi che minano la libertà di religione. “Ogni sacerdote degno del suo nome farebbe tutto il necessario per proteggere i bambini, un simile obbligo non sarebbe comunque di alcun aiuto per ...

Pedofilia - arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere : Pedofilia, arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere Pedofilia, arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere Continua a leggere L'articolo Pedofilia, arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere proviene da NewsGo.

Pedofilia - arcivescovo australiano condannato a un anno di carcere : Wilson, dichiarato colpevole già a maggio da un tribunale di Newcastle, è il vicepresidente della Conferenza Episcopale Australiana e rappresenta il più alto prelato cristiano al mondo ad essere ...

Pedofilia in Australia. Scuse del governo e risarcimenti alle vittime : La Royal Commission australiana ha concluso le sue indagini sulla Pedofilia nel Paese. Dopo cinque anni di lavoro e più di 8.000 testimoni ascoltati, gli inquirenti hanno presentato più di 400 ...

Australia - Pedofilia : l'arcivescovo Wilson condannato a due anni per aver coperto sacerdote che abusò di chierichetto di 13 anni : ... ma anche perché è una pronuncia che arriva alla vigilia del processo che vede imputato, sempre in Australia, il Prefetto dell'Economia vaticana, il cardinale Pell. Dall'Australia al Cile, ora si ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Australia : Arcivescovo Philip Wilson condannato per insabbiamento Pedofilia : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Australia, condannato l'Arcivescovo Philip Wilson per aver coperto diversi casi di pedofilia nel passato.

Pedofilia - condannato per insabbiamento arcivescovo australiano : Wilson, è il più alto prelato cattolico al mondo condannato per questo reato, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Newcastle, a nord di Sydney. In particolare, il 67enne Wilson è stato ...

Pedofilia - condannato arcivescovo australiano : coperti abusi su minori - : Philip Wilson avrebbe insabbiato gli abusi di un altro sacerdote, James Fletcher, negli anni '70. Ora rischia due anni di detenzione. È il più alto prelato cattolico al mondo condannato per questo reato

Pedofilia e abusi sessuali - Cardinal Pell rinviato a giudizio/ Australia - difesa : "processo prima possibile" : E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il Cardinale Australiano George Pell, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:32:00 GMT)