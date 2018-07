“Pazzeschi!” Temptation Island 5 | chi sono i tentatori dell’edizione 2018

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 luglio 2018), il programma estivo di Maria De Filippi dedicato alle coppie che decidono di mettersi alla prova sta per iniziare. Infatti, un po’ in ritardo rispetto al passato, il reality condotto da Filippo Bisciglia è alle porte. Le registrazioni diin Sardegnagià iniziate da un pezzo egià arrivate le prime news e i primi grandi colpi di scena. Per la messa in onda, gli spettatori dovranno attendere lunedì 9 luglio, come sempre su Canale 5. Le puntate totali saranno 5, una in meno del solito. A settembre, poi, per la prima volta ci sarà l’edizione vip del programma, condotta da Simona Ventura. Sei le coppie che metteranno le loro relazioni alla prova. Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due siconosciuti nello studio di Uomini e Donne e stanno insieme da 7 mesi, da quando lei gli ha chiesto di lasciare il programma insieme; Giada, 27 anni ...