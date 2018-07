: #Pasdaran:Stop Usa greggio?Blocco Hormuz - CyberNewsH24 : #Pasdaran:Stop Usa greggio?Blocco Hormuz - TelevideoRai101 : Pasdaran:Stop Usa greggio?Blocco Hormuz -

L'Iran potrebbe bloccare lo Stretto dicome rappresaglia contro qualsiasi sanzione Usa. Questa la minaccia formulata dal comandante deiiraniani, il generale Jafari: "Stretto diper tutti o per nessuno". "Il 20% delle esportazioni di petrolio in diversi Paesi del mondo viene condotto attraverso lo Stretto di, quindi qualsiasi iniziativa ostile da parte degli Stati Uniti avrà molti costi per loro", ha sottolineato il capo del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, Kosari.(Di giovedì 5 luglio 2018)