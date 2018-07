Parte sabato la corsa ai saldi | ma è già polemica sugli sconti

ROMA - Sabato 23 giugno riParte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Mondiali Russia - sabato la Partenza dell’Egitto : ci sarà anche Salah : La stella del Liverpool, Mohamed Salah, si unirà sabato alla nazionale d calcio egiziana per preparare la Coppa del Mondo di Russia 2018, come ha detto un portavoce della federazione. L’attaccante del Liverpool, che si sta riprendendo in Europa per l’infortunio alla spalla che ha subito nella finale di Champions League, si recherà al Cairo nei prossimi giorni e il 9 giugno sarà agli ordini dell’allenatore Héctor Cúper, come sottolineato il ...

Mondiali Russia 2018 - sabato la Partenza dell’Egitto : ci sarà anche Mohamed Salah : Mohamed Salah si ricongiungerà con l’Egitto sabato, per poi partire alla volta della Russia per i Mondiali del 2018 La stella del Liverpool, Mohamed Salah, si unirà sabato alla nazionale d calcio egiziana per preparare la Coppa del Mondo di Russia 2018, come ha detto un portavoce della federazione. L’attaccante del Liverpool, che si sta riprendendo in Europa per l’infortunio alla spalla che ha subito nella finale di Champions ...

Premio Abio Napoli 'Ci credete che siamo tutti artisti?' sabato 26 al PalaPartenope. : Il tema da interpretare per questa edizione è stato 'Giro giro il mondo, da bambino lo dipingerei così.' I bambini hanno così potuto liberare la loro creatività e realizzare degli splendidi disegni. ...

ENTE PALIO - Sabato 19 maggio Partenza alle 20 - 30 da Porta degli Angeli. Alle ore 21 ingresso della Corte Ducale in piazza Municipale : Il PALIO entra nel vivo con la serata dedicata alla sfilata del 'Magnifico Corteo' e agli 'Spettacoli a Corte' 16-05-2018 / Giorno per giorno , Comunicazione a cura degli organizzatori, Dopo essere ...

Sindaci : sabato da Parma Parte tour ‘Italia in comune’ : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – ‘Civici e cittadini insieme per un’idea comune di governo”. E’ questo lo spirito della prima tappa del tour nazionale di Italia in Comune, il nuovo partito dei Sindaci, che si terrà sabato 5 maggio alle 10.30 presso lo Starhotels Du Parc di Parma. Lo slogan -‘La società che sogniamo, la società che vogliamo- è il messaggio alla base del nuovo progetto politico, di cui Federico ...

Sindaci : sabato da Parma Parte tour ‘Italia in comune’ (2) : (AdnKronos) – “In Italia c’è una politica che chiacchiera, attende e non agisce mai – prosegue Pizzarotti – Poi c’è una politica che fa sapendo quel che vuole ottenere. Questa politica è la nostra, e vogliamo portarla avanti con tutte le forze civiche e gli italiani che ci stanno”.Per il coordinatore nazionale di Itc, Alessio Pascucci “negli ultimi dieci anni sono stati tagliati oltre 40 miliardi ...