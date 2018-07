Parnasi | non ho mai dato soldi a Civita | ha sempre fatto interessi Regione

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo stadio della Roma non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

Bonifazi dice che con il “sistema Parnasi” la fondazione Eyu non c'entra nulla : Roma. Senatore Francesco Bonifazi, lei è il tesoriere del Partito democratico. Nell’inchiesta sul presunto “sistema Parnasi” ci è finita pure la fondazione Eyu, vicina al Pd che nel bel mezzo della campagna elettorale delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo ha incassato un contributo, regolarm

Stadio - Parnasi e i soldi ai politici : «Pagava loro e non gli stipendi» : I finanziamenti ai politici di ogni schieramento, mentre in Eurnova «non avevamo nemmeno i soldi per pagare gli stipendi». La contabilità parallela, dedicata alle dazioni destinate...

Stadio Roma, Virginia Raggi convocata di nuovo in procura. Ultime notizie: Lanzalone, "non c'entro nulla" ma Collaboratore di Parnasi replica "rappresentava il sindaco"

Stadio della Roma - 'Renzi non conta nulla'. Il tariffario di Parnasi : ecco a chi dava i soldi : 'No, voglio dire... Però io queste cose ve le devo dire, no? O vi scandalizzo?'. È il 9 gennaio 2018 e Luca Parnasi sta parlando con i suoi collaboratori più stretti. Non sa di essere intercettato dai ...

Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone, "Mai fatta questa cena, Parnasi non lo conosco". Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio e il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni rispondo a una domanda sulla presunta cena segreta di Parnasi, Lanzalone e Giorgetti avvenuta il 12 marzo scorso, emersa nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma.

Soldi bipartisan - il metodo Parnasi. Sala : «Non mi ha condizionato» : Finanzia tutti, senza distinzioni: il metodo Parnasi , o almeno la fase preparatoria all'«assalto», era sbarcato anche a Milano. L'immobiliarista in carcere per un giro di tangenti legate alla ...

Stadio Roma, Parnasi e i Legami con la politica: "Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore Romano, svelano gli stretti rapporti

Salvini : Alla partita con Parnasi - non è reato : Roma – “No, assolutamente no”. Risponde Matteo Salvini ai cronisti che, dopo la visita ad un agente ferito all’ospedale di Genova, gli chiedono se sia preoccupato delle intercettazioni telefoniche che emergono sul caso dello stadio della Roma. Il ministro dell’Interno aggiunge: “Da tifoso del Milan non parlo di calcio, mi piacerebbe avere uno stadio del Milan come mi piacerebbe che si sia uno stadio ...

Tutti i "tavoli" di Luca Parnasi - dove destra e sinistra non esistono più : Luca Parnasi non faceva differenze, per lui davvero destra e sinistra non esistono più. I soldi uscivano - saranno i giudici a stabilire se fossero pagamenti per "oliare" impropriamente alcuni meccanismi o contributi elettorali leciti - in tutte le direzioni, per tutto l'arco costituzionale. E poi conversazioni e cene con esponenti politici, anche di primo piano - come Giancarlo Giorgetti, oggi plenipotenziario di Palazzo Chigi al fianco ...

Maran e lo stadio del Milan : «Non sono un eroe. Parnasi propose lo scalo Farini» : Un braccio di ferro sulla mappa di Milano. «Lui premeva per lo scalo Farini, noi proponevamo un'area in periferia, all'interno della Citta della Salute di Sesto San Giovanni oppure a Porto di Mare, ...