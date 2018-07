Parlamento europeo | oggi la legge sul copyright

Matteo Salvini sotto accusa al Parlamento europeo : "Censimenti Rom inaccettabili" : Dal caso Aquarius ai Rom. Matteo Salvini torna ancora una volta protagonista a Strasburgo in un dibattito dai toni accesi, con la maggioranza degli eurodeputati che lo hanno messo sotto accusa per le sue recenti dichiarazioni sui censimenti rom. Affermazioni infuocate che avevano creato anche forti malumori nella coalizione giallo-verde.Un dibattito senza risoluzione, aperto dal deputato dei Verdi Marco Affronte che ha bollato Salvini "razzista ...

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il Primo Ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

Ezio Bosso al Parlamento europeo : 'La musica insegna ad ascoltarci' : Appassionato, emozionato e travolgente il maestro Ezio Bosso ha incantato l'emiciclo del Parlamento europeo durante la Conferenza 'Cultural heritage in Europe: linking past and future' tenutasi a Bruxelles lo scorso 26 giugno. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra torinese è stato un ospite d'eccellenza e d'eccEzione della giornata organizzata nel contesto dell'anno europeo del Patrimonio culturale 2018 che mira a coinvolgere ...

Migranti - Minniti : “Governo Conte? Basta con propaganda. Le chiacchiere sono smentite da atti nel Parlamento Europeo” : “La politica di Salvini in Europa? Temo che non sia un successo, ma vedremo tra brevissimo tempo la controprova, visto che tra stasera e domani avremo l’esito del vertice Ue“. sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Omnibus (La7). “Temo che l’idea di una prova muscolare possa servire magari a conquistare qualche voto” – continua – “ma, finita la ...

Ezio Bosso - tutti in piedi per il suo discorso al Parlamento europeo. Il pianista emozionato : “Musica non ha confini” : Il pianista e compositore Ezio Bosso è stato ospite al Parlamento Europeo per la conferenza di alto livello sulla cultura europea. In oltre 6 minuti di discorso, il musicista, visibilmente emozionato, ha intrecciato arte, musica, aneddoti della sua vita e sentimento d’appartenenza all’Europa. --“Da quando ho 4 anni sono abituato a essere europeo – ha raccontato – Noi che dedichiamo la nostra vita alla musica sin da piccoli ...

Scuola - ultime notizie precariato : Italia denunciata al Parlamento europeo ‘Buona Scuola e Jobs Act illegittimi’ : “La Buona Scuola e il Jobs Act introdotti in Italia dagli ultimi due governi sono illegittimi e non hanno affatto risolto il cronico problema del personale docente e Ata che rimane in altissima percentuale precario e sottomesso a continue lesioni dei propri diritti lavorativi”. A pronunciare queste parole il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parlando a Bruxelles al consesso di parlamentari UE […] L'articolo Scuola, ultime ...

Marine Le Pen deve rimborsare 300mila euro al Parlamento europeo : Marine Le Pen deve rimborsare 300mila euro al Parlamento europeo Marine Le Pen deve rimborsare 300mila euro al Parlamento europeo Continua a leggere L'articolo Marine Le Pen deve rimborsare 300mila euro al Parlamento europeo proviene da NewsGo.

Il caso Sentsov e le strane alleanze nel Parlamento europeo : Oleg Sentsov è un regista ucraino, nato a Sinferopoli, in Crimea. Dal 2015 sta scontando venti anni di carcere per terrorismo. Un appello per la sua liberazione non è stato votato da un’inedita serie di eurodeputati. Leggi

Il Parlamento europeo vuole bloccare i meme : Inizialmente previsto per martedì 24 aprile e poi slittato a mercoledì 20 giugno, si avvicina il giorno in cui il Parlamento europeo si esprimerà sulle modifiche alle norme sul copyright. Ci sono punti problematici, come l’articolo 11 che potrebbe introdurre una tassa sui link, di cui avevamo già parlato. Ma non solo. La proposta di riforma del copyright, infatti, potrebbe costringere piattaforme come Facebook a censurare i contenuti ...