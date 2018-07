Papa Francesco affida la comunicazione a un laico | è la prima volta

Giorgio La Pira sarà beato/ Papa Francesco dà l'ok per le sue "virtù eroiche" : Giorgio La Pira sarà beato, Papa Francesco dà l'ok per le sue "virtù eroiche": primo passo per l'eventuale apertura di un processo di beatificazione e canonizzazione(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Monsignor Francesco Cacucci. Questa preghiera con il Papa a Bari è ecumenismo di popolo : Mai prima una dichiarazione così esplicita dal mondo ortodosso greco. Il popolo di Bari lo ha accolto con un calore senza pari. Il giorno dopo Papa Francesco mi ha telefonato e, scherzando, mi ha ...

Papa Francesco e la "scissione pratica" nella Chiesa cattolica : Papa Bergoglio come promotore di un "cambio di paradigma" in grado di modificare per sempre la Chiesa cattolica.Il libro di Josè Antonio Ureta si propone di rispondere a una serie domande, che sembrerebbero tutte retoriche, sull'operato del pontefice argentino. Di base c'è una tesi: l'ex arcivescovo di Buenos Aires si starebbe adattando al mondo contemporaneo e al suo carattere "rivoluzionario". Un assunto, conclude già l'autore, che starebbe ...

I nuovi cardinali e l’omelia di Papa Francesco : L’AQUILA – Giovedì 28 giugno a salutare Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila nominato cardinale da Papa Francesco, c’erano diverse centinaia di

L'Arcivescovo Petrocchi diventa cardinale - nominato da Papa Francesco davanti a 700 fedeli aquilani : L'Aquila - L'Abruzzo ha un cardinale: è l'arcivescovo dell'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi, nominato ieri da Papa Francesco nel corso del 5/o concistoro, davanti a oltre 700 fedeli aquilani che hanno assistito al rito officiato nella basilica di San Pietro. Al nuovo cardinale è stato assegnato il titolo di San Giovanni Battista dei Fiorentini. "Sicuramente chiederò al Papa di venire in visita ...

Papa Francesco acclamatissimo dai fedeli in piazza San Pietro durante il giro con la Papa Mobile : Le celebrazioni in Vaticano per la festività di Santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma. Papa Francesco, dopo aver celebrato la messa con i cardinali freschi di nomina, ha effettuato il giro tra i ...

Papa Francesco in visita da Benedetto XVI : Al termine del Concistoro celebrato nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco e i 14 nuovi cardinali si sono recati, a bordo di due pulmini, al monastero 'Mater Ecclesiae' per ...

Concistoro - Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali/ Diretta video - ecco chi sono : 11 entrano in Conclave : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: Diretta streaming video Concistoro a Roma. ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Un pensiero per Noemi e il nuoto come metafora della vita : Papa Francesco riceve i nuotatori azzurri : Gli azzurri del nuoto incontrano Papa Francesco in vista del Sette Colli di Roma: le parole del Pontefice E’ tutto pronto per il Sette Colli di Roma, i nuotatori italiani sono pronti a sfidarsi per il famoso torneo che si disputa a Roma. I campioni del nuoto hanno incontrato oggi Papa Francesco, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano e non poteva mancare un pensiero per Noemi, la giovane atleta di nuoto ...

Scandalo pedofilia in Cile - Papa Francesco rimuove altri due vescovi - : Il Pontefice ha accettato la rinuncia di monsignor Alejandro Goic Karmelic e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca, dopo i tre alti prelati rimossi a giugno, tra cui quello al centro dello Scandalo per ...

Ecco chi sono i 14 nuovi cardinali - a San Pietro il quinto concistoro di Papa Francesco : Gli italiani sono sempre di meno, mentre crescono i cardinali che rappresentano il sud del mondo. Gli elettori provengono dell'Europa , 53, , 17 dall'America del Nord, 5 dall'America Centrale, 13 ...

Emmanuel Macron e la carezza a Papa Francesco - Matteo Salvini lo seppellisce : 'Volete sapere perché fa il matto?' : La carezza di Emmanuel Macron a Papa Francesco ha sbigottito il mondo. E Matteo Salvini dà a quel gesto una lettura politica: 'È la prima volta che vedo qualcuno che accarezza il Papa. Macron fa il matto perché è al minimo della sua popolarità nel suo Paese' e ...