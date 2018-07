Paolo Ruffini nominato dal Papa prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa

ilfattoquotidiano

: Ancora una volta auguri di cuore a Paolo Ruffini @paoloruffini2 nuovo Prefetto del Dicastero per la Comunicazione d… - antoniospadaro : Ancora una volta auguri di cuore a Paolo Ruffini @paoloruffini2 nuovo Prefetto del Dicastero per la Comunicazione d… - vaticannews_it : Il #Papa nomina il giornalista Paolo Ruffini prefetto del Dicastero per la #Comunicazione - Vatican News - Avvenire_Nei : Vaticani. Il Papa nomina @paoloruffini2 prefetto del Dicastero per le Comunicazione -

(Di giovedì 5 luglio 2018), ex direttore di Rai3 e La7, è il nuovodelper laSede. La nomina, decisa daFrancesco, è arrivata dopo poco più di tre mesi dalle dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, primodell’organismo vaticano voluto da Bergoglio per riformare i mediaSede. A Viganò, che aveva taroccato una lettera inviatagli da Benedetto XVI, succede dunque un laico ed è questa la prima volta in assoluto per un capoCuria romana. Una scelta che segue quella recente, decisa sempre da Francesco, di nominare, anche in questo caso per la prima volta, un laico come rettorePontificia Università Lateranense, il professor Vincenzo Buonomo. Nel mondo ecclesialeè approdato nell’aprile 2014 quando fu scelto per dirigere Tv2000, l’emittenteConferenza Episcopale Italiana, subentrando a Dino ...