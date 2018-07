Pallanuoto femminile | Spido Dutch Trophy 2018 | grande Setterosa! Olanda rimontata e

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : per il Setterosa sconfitta all’esordio. Gli USA vincono 10-4 : Inizia male lo Spido Dutch Trophy per il Setterosa: a Rotterdam gli USA si impongono nettamente per 10-4 nella prima partita del quadrangolare che si concluderà venerdì. Per la nazionale italiana di Pallanuoto femminile in rete Bianconi con una doppietta e Picozzi ed Emmolo con un gol a testa. Per le nostre avversarie va sottolineata la quaterna di Fattal. Domani l’Italia sfiderà alle ore 19.30 le padrone di casa dell’Olanda. Di ...

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : per il Setterosa prove generali di Europei : Da Ostia a Rotterdam: il Setterosa ha lasciato il ritiro laziale e si è spostato in Olanda, dove da oggi a venerdì prenderà parte allo Spido Dutch Trophy. Sarà questo l’ultimo test prima degli Europei di Barcellona, che per la nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizierà contro Israele sabato 14 luglio alle 15.30. Le azzurre saranno impegnate in un quadrangolare con USA, Olanda ed Ungheria. Esordio il 4 alle 18 con gli USA, poi ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta Ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia ed il quadrangolare di Rotterdam : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento - ma quanti rimpianti : Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della Pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia. Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti ...

LIVE Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia-Spagna vale l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale del torneo di Pallanuoto femminile dei Giochi del Mediterraneo: il Setterosa, dopo aver superato la Francia e strapazzato la Turchia, affronterà la Spagna, che dopo aver vinto in modo sofferto contro la Grecia, ha maramaldeggiato contro il Portogallo. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : finale per il bronzo tra Grecia e Francia : Ultimi due incontri per quanto riguarda i gironi del torneo femminile di Pallanuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Giornata di riposo per l’Italia, con il Setterosa che ha già prenotato il biglietto per la finale per l’oro di domani, sono andate in scena le sfide che hanno decretato la finale per il bronzo. A sfidarsi infatti saranno Grecia e Francia: le elleniche ovviamente si sono dovute accontentare della finalina, ...

Pallanuoto femminile - Finale Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna-Italia. Data - programma e orario : In virtù dei risultati odierni, è stata delineata la Finale per l’oro del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: con due vittorie nelle prime due giornate, saranno Italia e Spagna a contendersi il titolo. Entrambe le selezioni domani riposeranno, e potranno così prepararsi al meglio alla finalissima. La sfida che assegnerà la medaglia d’oro andrà in scena sabato 30 giugno alle 19.30. Il Setterosa e la compagine ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : bis vincente per Italia e Spagna. Sarà questa la finale per l’oro : Va in archivio la seconda giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo le vittorie di ieri, il Setterosa e la Spagna hanno concesso il bis nelle gare odierne, staccando il pass per la finalissima per la medaglia d’oro, in programma sabato 30 giugno alle 19.30. Hanno riposato oggi Francia e Grecia. Nel Girone A, l’Italia ha avuto vita facile contro la Turchia, mai in partita e battuta per 30-3, mentre nel ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : bis vincente per Italia e Spagna. Sarà questa la finale per l’oro : Va in archivio la seconda giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo le vittorie di ieri, il Setterosa e la Spagna hanno concesso il bis nelle gare odierne, staccando il pass per la finalissima per la medaglia d’oro, in programma sabato 30 giugno alle 19.30. Hanno riposato oggi Francia e Grecia. Nel Girone A, l’Italia ha avuto vita facile contro la Turchia, mai in partita e battuta per 30-3, mentre nel ...

Pallanuoto femminile - gran colpo della SIS Roma : la società capitolina acquista Izabella Chiappini : gran colpo di mercato della SIS Roma: la società capitolina di Pallanuoto femminile ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Izabella Chiappini, che arriva nel Lazio dopo aver praticamente saltato l’ultima stagione con Padova per i postumi di un infortunio alla spalla. La brasiliana naturalizzata italiana ha ripreso a giocare anche con il Setterosa, negli ultimi raduni che hanno preceduto i Giochi del Mediterraneo. La conferma arriva ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : esordio vincente per Italia e Spagna. Domani verrà definita la finale per l’oro? : Va in archivio la prima giornata della Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: dopo la vittoria del Setterosa in apertura di programma per 11-3 sulla Francia, è arrivata nel Girone B una soffertissima affermazione della Spagna sulla Grecia per 9-8. Hanno riposato oggi Turchia e Portogallo. Nel Girone A, come detto, la nazionale Italiana ha avuto vita facile contro la compagine transalpina, mai in partita e battuta per 11-3. Domani le ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi - ottimo inizio del Setterosa : Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro. Un Poker di Bianconi, mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 14-3 : il Setterosa vince anche la terza ed ultima amichevole : Il Setterosa ha vinto anche la terza ed ultima amichevole contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: dopo il sofferto 8-7 di Firenze, ed il 15-4 di Prato, oggi a Milano è arrivato un altro largo successo, stavolta per 14-3, dominando nella prima metà della gara. La selezione partirà alla volta di Tarragona, per prendere parte ai Giochi del Mediterraneo, che rappresentano una delle ultime uscite prima della rassegna ...