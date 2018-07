Pallanuoto | che colpaccio di Brescia! Acquistato Pietro Figlioli | capitano del Settebello

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 6-7. Il Settebello giocherà per il 5° posto : L’epilogo peggiore è diventato realtà: il Settebello ha perso questa sera contro la Spagna per 6-7 nell’ultima gara della fase a gironi del torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo ed ora dovrà giocare per il quinto posto domani alle ore 14.30 contro la Francia. La Spagna affronterà invece il Montenegro nella finale per il bronzo. A giocarsi l’oro saranno Serbia e Grecia. Sempre costretti ad inseguire, gli ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 14-3 : il Setterosa vince anche la terza ed ultima amichevole : Il Setterosa ha vinto anche la terza ed ultima amichevole contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: dopo il sofferto 8-7 di Firenze, ed il 15-4 di Prato, oggi a Milano è arrivato un altro largo successo, stavolta per 14-3, dominando nella prima metà della gara. La selezione partirà alla volta di Tarragona, per prendere parte ai Giochi del Mediterraneo, che rappresentano una delle ultime uscite prima della rassegna ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Setterosa si giocherà l’oro con Spagna e Grecia : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018: la competizione multidisciplinare che ospita tutte le nazioni del Mare Nostrum scatterà il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona. Per quanto riguarda la Pallanuoto, nello specifico al femminile, i primi incontri si disputeranno il 27 giugno e la competizione terminerà, con l’assegnazione della medaglia d’oro, il 1 luglio. Formula davvero particolare per il torneo: due raggruppamenti ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 8-7 : il Setterosa vince la prima delle tre amichevoli : Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di Pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta. Le ...

Italia Francia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Amichevole Pallanuoto) : diretta Italia Francia: info Streaming video e tv dell'amichevole di pallanuoto maschile prevista oggi a Savona. Gli azzurri di Campagna in piscina a ranghi ridotti.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 05:38:00 GMT)

Pallanuoto - Champions League 2018 : Brescia-Szolnoki 7-8. I lombardi giocheranno per il settimo posto : Brescia lotta ma cede ancora in volata: la Champions League di Pallanuoto maschile sembra stregata per i lombardi, che cedono 7-8 anche ai magiari dello Szolnoki nella semifinale per il quinto posto e domani saranno costretti a giocare per il settimo posto contro i tedeschi dello Spandau, sconfitti oggi 6-10 dai magiari dell’Eger. Ci sarà dunque un derby ungherese per il quinto posto. Grande equilibrio durante tutto il confronto, con tre ...