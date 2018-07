Palinsesti Rete 4 | autunno 2018

davidemaggio

(Di giovedì 5 luglio 2018)4 spiazza tutti, si rinnova: stavolta vuol lasciare il segno. Il canale diretto da Sebastiano Lombardi ha in serbo per il suo pubblico un palinsesto autunnaleforiero di novità, soprattutto nel prime time. Puntando ad una dimensione sempre più generalista, la (ormai ex) cenerentola di casa Mediaset accoglierà in prima serata nuovi volti – arrivano Gerardo Greco, Roberto Giacobbo, Piero Chiambretti e Nicola Porro – con altrettanto nuove trasmissioni. Ecco i dettagli della programmazione.4,– Prime time In prime time,4 offrirà ogni sera una produzione diversa ed esclusiva. Roberto Giacobbo, in arrivo dalla Rai, sarà il protagonista di un nuovo programma di divulgazione intitolato Freedom, oltre il confine. Un significativo spazio sarà dedicato all’attualità. Nicola Porro approderà in prime time con un talk da lui ...