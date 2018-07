Palinsesti Mediaset | tutti i programmi | cambia Rete4 | addio a Quinta Colonna

Palinsesti TV Mediaset 2018 – 2019 : Rete 4 : Rete 4 ci stupirà a settembre 2018, secondo i Palinsesti che Mediaset ha presentato a Montecarlo per la stagione 2018/2019. Le anticipazioni dei nuovi programmi mostrano che Canale 5 punterà sull’intrattenimento e le fiction, mentre Italia Uno virerà sulla comicità. E Rete 4? Rivoluzione totale per Rete 4 Pier Silvio Berlusconi che ricopre il ruolo di amministratore delegato dell’azienda ha rivelato che per Rete 4 molto cambierà. Da ...

Palinsesti TV Mediaset 2018 – 2019 : Italia 1 : Svelati i Palinsesti tv di Mediaset per la stagione televisiva 2018-2019: ecco tutte le novità, i programmi e le serie tv che vedremo su Italia 1 A Monte Carlo, mercoledì 4 luglio 2018, sono stati annunciati i Palinsesti televisivi della nuova stagione televisiva 2018-2019 di Mediaset. Tra conferme e novità, ecco tutti i gli appuntamenti del prime time suddivisi tra spettacoli evento, intrattenimento e serie tv che vedremo nei prossimi mesi su ...

Palinsesti Mediaset 2018-2019 conferenza stampa : tutte le novità : Ieri a Monte Carlo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2018-2019. Padrone di casa Piero Chiambretti (che ha aperto l’incontro con una serie di sketch). Sono intervenuti il vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi, il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa, il direttore generale Palinsesti Marco Paolini e il direttore dei ...

Rivoluzione Mediaset - ecco i nuovi Palinsesti : e Renzi approda su Rete4 : La Rivoluzione dell'autunno Mediaset è il restyling di Rete4, che da settembre cambia grafica, propone 5 prime serate autoprodotte, punta sull'attualità, chiama Gerardo Greco a guidare il Tg4 e ...

Presentazione Palinsesti Mediaset 2018 : Rete 4 da cenerentola a principessa : Piersilvio Berlusconi Mediaset riparte da Rete4. La cenerentola per definizione del Biscione è la protagonista assoluta della Presentazione dei palinsesti per la stagione 2018/2019, avvenuta a Monte-Carlo con la conduzione di Piero Chiambretti (“A Mediaset ho fatto più presentazioni dei palinsesti che programmi”, ha scherzato), new entry a sorpresa del canale numero 4 del telecomando. Se Canale 5 si affida a prodotti consolidati e ...

Palinsesti Mediaset : ecco tutte le novità : Potenti, amate e redditizie. Le donne, in casa Mediaset, sono la ragione del successo, la fortuna attorno alla quale si è deciso di costruite la televisione che verrà. E poco importa che ogni tanto sbrachino. «Mi sono detto, guardando certi episodi del Grande Fratello, che Barbara D’Urso può avere esagerato. Che gli autori possano avere esagerato. Ma, al mondo, c’è di peggio: noi non siamo un giornale, ma un’edicola nella quale tutto ha suo ...

Palinsesti Mediaset 2018-2019/ Da Maria De Filippi a Barbara d’Urso e Bonolis : tutte le conferme della rete : Palinsesti Mediaset 2018-2019, da Maria De Filippi a Barbara d’Urso e Paolo Bonolis: tutte le conferme della rete del Biscione e le fiction TV in partenza.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:15:00 GMT)

Anticipazioni Palinsesti Mediaset 2018-2019 : Barbara D'Urso sfida Mara Venier : Per la prossima stagione tv 2018-2019 Mediaset puntera' ancora una volta sui volti simbolo della tv commerciale, tra cui Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Barbara D'Urso [VIDEO]. Le prime Anticipazioni sui palinsesti del Biscione, infatti, rivelano che dal prossimo mese di settembre avremo modo di rivedere in daytime gran parte dei programmi di punta della rete ammiraglia, tra cui Uomini e donne, Pomeriggio 5 e Avanti un altro. La nuova sfida ...

Tra Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez spunta Ilary Blasi! È guerra per i Palinsesti estivi Mediaset ESCLUSIVO : Alessia Marcuzzi o Belen Rodriguez? La risposta è… Ilary Blasi! Già, perché ormai è diventato il rebus televisivo dell'estate. Se non addirittura la guerra aperta. Stiamo parlando della ...

Alessia Marcuzzi - trionfo a Mediaset : soffia il posto a Belen Rodriguez - l'indiscrezione sui Palinsesti : La rete punta su un programma che possa combinare sport ed intrattenimento. Inizialmente i nomi dei conduttori che circolavano con più insistenza erano quelli di Nicola Savino e Belen Rodriguez. Ora, ...

Grande Fratello - parla il direttore dei Palinsesti Mediaset : 'Certe cose accadono nei reality' : Gli sponsor scappano dagli spazi pubblicitari del Grande Fratello con Barbara D'Urso , il Codacons ne chiede la chiusura per l'eccesso di volgarità e violenza verbale... contro il reality Mediaset ...